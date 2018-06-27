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27 июн 2018

Toyota Corolla получила полный привод

Toyota Corolla получила полный привод
Автор фото: фирма-производитель

Новое поколение Toyota Corolla, которое уже продается в Северной Америке, добралось до внутреннего рынка Японии.

Здесь пятидверный хэтчбек продается под именем Corolla Sport. Отличительная особенность японской версии: машина доступна как в передне-, так и полноприводном исполнении. Кроме того, японская Corolla Sport получила модуль DCM. Он позволяет дистанционно управлять некоторыми функциями автомобиля, оптимизировать межсервисные интервалы, а в случае аварии играет роль аналога блока ЭРА-ГЛОНАСС, то есть автоматически вызывает спасателей на место аварии.

Toyota Corolla Sport — автомобиль престижный, потому и оснащение богатое. В салоне установлены передние спортивные сиденья с развитой боковой поддержкой и интегрированными подголовниками. Мультимедийная система имеет 7-дюймовый экран.

Кроме того, Corolla Sport получила расширенный комплекс систем безопасности Toyota Sense. Он включает в себя системы слежения за разметкой и удержания в полосе, адаптивный круиз-контроль, систему экстренного торможения при угрозе лобового столкновения.

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При написании новости использовалась информация:
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