Новое поколение Toyota Corolla, которое уже продается в Северной Америке, добралось до внутреннего рынка Японии.

Здесь пятидверный хэтчбек продается под именем Corolla Sport. Отличительная особенность японской версии: машина доступна как в передне-, так и полноприводном исполнении. Кроме того, японская Corolla Sport получила модуль DCM. Он позволяет дистанционно управлять некоторыми функциями автомобиля, оптимизировать межсервисные интервалы, а в случае аварии играет роль аналога блока ЭРА-ГЛОНАСС, то есть автоматически вызывает спасателей на место аварии.

Toyota Corolla Sport — автомобиль престижный, потому и оснащение богатое. В салоне установлены передние спортивные сиденья с развитой боковой поддержкой и интегрированными подголовниками. Мультимедийная система имеет 7-дюймовый экран.

Кроме того, Corolla Sport получила расширенный комплекс систем безопасности Toyota Sense. Он включает в себя системы слежения за разметкой и удержания в полосе, адаптивный круиз-контроль, систему экстренного торможения при угрозе лобового столкновения.