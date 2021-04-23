Toyota Corolla станет спорткаром

Японский концерн готовится представить заряженную Corolla, которую построят на агрегатах от GR- Yaris

Этими агрегатами являются трехцилиндровый 270-сильный мотор, который уже объявлен производителем, самым мощным двигателем подобного типа, и механическая 6-ступенчатая коробка передач. Любопытно, что мотор еще и форсируют до трехсот лошадей, причем эта цифра является лишь минимальной планкой. Кстати, «заряжать» будут еще и Короллу-универсал, но двигатель там будет совсем другой – гибрид, созданный на базе двухлитрового мотора.

Надо сказать, что и в России продается заряженная Corolla, правда наш седан можно назвать спортивным только на словах – кроме внешнего стайлинга автомобиль ничем не отличается от обычной Corolla – то есть здесь устанавливается обычная агрегатная пара – 122-сильный мотор 1.6 и вариатор.