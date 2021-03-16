Автомобильный портал Motorpage
16 мар 2021

Новый Toyota Land Cruiser: отсчет пошел

Новый Toyota Land Cruiser: отсчет пошел
Автор фото: фирма-производитель

Японский концерн объявил о прекращении приема заявок на текущее поколение внедорожника. Пока это касается домашнего региона. Впрочем, и этого уже достаточно для оснований полагать, что премьера новинки уже не за горами

Как сообщает издание Best Car Web,  окончательное прощание с «двухсоткой» состоится в марте – именно тогда закончится производство текущего Land Cruiser. C мая  запустится производство нового поколения внедорожника. Впрочем, возникает один интересный вопрос – насколько можно верить данной информации.

Дело все в том, что сравнительно недавно это же издание описывало совсем другое положение дел.  Сообщалось, что производство текущего Land Cruiser уже завершилось, а новый приедет не весной, а лишь летом – из-за проблем с поставками комплектующих! Впрочем, даже летний период уже не за горами. Так что готовимся встречать новый «Крузак» - и его действительно можно назвать таковым, как минимум, новые моторы позволяют сделать это.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

Комментарии к новости

Последние новости

...
Toyota Land Cruiser

Новый Toyota Land Cruiser представят в августе

19 января 2021
Toyota Land Cruiser

Toyota Land Cruiser получит спортивную версию

20 октября 2020
Toyota Land Cruiser 300

Названа дата премьеры нового Toyota Land Cruiser

16 января 2020
Toyota Land Cruiser 200

Новый Toyota Land Cruiser: официальная информация

20 сентября 2019
Toyota Land Cruiser J40

Старые автомобили спасет электричество

17 сентября 2019
Toyota Land Cruiser 200

Toyota Land Cruiser 200 может покинуть американский рынок

21 августа 2019

 Новости Toyota Land Cruiser

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Volkswagen Polo Sedan, KIA Rio - kia rio (2020) и volkswagen polo (2020) не сошлись во взглядах на usb Сравнительный тест
16 марта 2021

Volkswagen Polo Sedan, KIA Rio
"Kia Rio и Volkswagen Polo не сошлись во взглядах на USB"
Infiniti Q60 - infiniti q60 (2016) смотрите, кто ушел
Тест драйв
12 марта 2021

Infiniti Q60
"Смотрите, кто ушел"
Audi A5 - audi a5 (2020) освежить и не испортить
Тест драйв
10 марта 2021

Audi A5
"Ребра и лазеры Audi A5 – освежить и не испортить"
Lada Niva Travel - lada niva travel (2021) городские, тут за вами пришли
Тест драйв
08 марта 2021

Lada Niva Travel
"Городские, тут за вами пришли"

Написано новостей:

2 7 8 7 2