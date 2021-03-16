Новый Toyota Land Cruiser: отсчет пошел

Японский концерн объявил о прекращении приема заявок на текущее поколение внедорожника. Пока это касается домашнего региона. Впрочем, и этого уже достаточно для оснований полагать, что премьера новинки уже не за горами

Как сообщает издание Best Car Web, окончательное прощание с «двухсоткой» состоится в марте – именно тогда закончится производство текущего Land Cruiser. C мая запустится производство нового поколения внедорожника. Впрочем, возникает один интересный вопрос – насколько можно верить данной информации.

Дело все в том, что сравнительно недавно это же издание описывало совсем другое положение дел. Сообщалось, что производство текущего Land Cruiser уже завершилось, а новый приедет не весной, а лишь летом – из-за проблем с поставками комплектующих! Впрочем, даже летний период уже не за горами. Так что готовимся встречать новый «Крузак» - и его действительно можно назвать таковым, как минимум, новые моторы позволяют сделать это.