Toyota Land Cruiser 70 лишится дизельного мотора V8

Компания Toyota в Австралии пересматривает моторную гамму для пикапа Land Cruiser 70. Автомобиль планируют лишить дизельного двигателя V8 объемом 4,5 л и оставить вместо него 2,8-литровую “четверку”. Стандартные версии лишатся этого мотора уже в сентябре этого года, но версия GXL 79-серии продолжат оснащать им до конца 2025.

Дизельный V8 серии 1VD-FTV развивает мощность в 205 л.с. и 430 Нм крутящего момента. Данный двигатель считается культовым в Австралии благодаря своей надежности. В общей сложности на 346 742 проданных Land Cruiser 70 в Австралии 171 010 экземпляров были оснащены именно этим мотором. Его заменит 2,8-литровый 4-цилиндровый турбодизель на 204 л.с. и 500 Нм крутящего момента. Он будет работать в паре не только с 6-ступенчатой автоматической коробкой передач, то также и с 5-ступенчатой “механикой”.

