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19 янв 2021

Новый Toyota Land Cruiser представят в августе

Новый Toyota Land Cruiser представят в августе
Автор фото: фирма-производитель

Похоже, что те читатели Motorpage, которые надеялись на апрельскую презентацию, несколько разочаруются

Да, тайны с датой выхода нового «Крузака» сродни с бразильским сериалом, однако, надо сказать, что и данные по самому автомобилю окутаны мистикой. Поясним, с самого начала в Toyota дали понять, что Land Cruiser превращается в кроссовер. Тут вам и появление гибридных силовых установок, и переезд на условно-легковую платформу TNGA.

Однако, новые сообщения полностью противоречат прошлой информации. Как вам новость о том, что автомобиль сохранит рамную конструкцию?  Вообще это несколько странно, ибо никаких опровержений по использованию новой платформы не поступало. Тогда возникает логичный вопрос, как они сольют воедино рамную конструкцию и платформу, которая предполагает изготовление машин только с несущим кузовом? Может быть нас ждут сразу две версии Land Cruiser?

При написании новости использовалась информация:
Drom

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