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9 сен 2021

Очередь ожидания на новый Land Cruiser растянулась на четыре года!

Очередь ожидания на новый Land Cruiser растянулась на четыре года!

Объем заявок на новинку такой огромный, что производственные мощности марки попросту не справляются с таким потоком!

Как пишет японское издание Best Car Web, компания имеет 20 000 оплаченных заказов на домашнем рынке, однако заводы способны выпустить лишь пять тысяч «Крузаков» в год. Более того, большинство заказов  направлены на самые дорогие версии. Они, в свою очередь, требуют больше микросхем, на которые сейчас объявлен дефицит.

Ситуация с задержкой происходит не только в Японии – в Австралии, например, к дилерам только начинают поступать демонстрационные образцы – и это в стране, где на «Крузаки» всегда идет устойчивый спрос! На российском рынке машины присутствуют, однако, продаются с большими наценками. Впрочем, это касается не только Toyota.

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