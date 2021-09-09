Очередь ожидания на новый Land Cruiser растянулась на четыре года!

Объем заявок на новинку такой огромный, что производственные мощности марки попросту не справляются с таким потоком!

Как пишет японское издание Best Car Web, компания имеет 20 000 оплаченных заказов на домашнем рынке, однако заводы способны выпустить лишь пять тысяч «Крузаков» в год. Более того, большинство заказов направлены на самые дорогие версии. Они, в свою очередь, требуют больше микросхем, на которые сейчас объявлен дефицит.

Ситуация с задержкой происходит не только в Японии – в Австралии, например, к дилерам только начинают поступать демонстрационные образцы – и это в стране, где на «Крузаки» всегда идет устойчивый спрос! На российском рынке машины присутствуют, однако, продаются с большими наценками. Впрочем, это касается не только Toyota.