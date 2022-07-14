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14 июл 2022

Представлен Land Cruiser - пустынный кабриолет

Представлен Land Cruiser - пустынный кабриолет

В Арабских Эмиратах любят создавать странный транспорт. Перед вами один из них – кабриолет, созданный на базе внедорожника Land Cruiser 300

Собственно, японский SUV полностью лишился металлического верха — удалены даже стойки кузова. Вместо него внедорожник располагает тканевым тентом, который натягивается поверх двух первых рядов кресел. Опирается мягкий верх на металлические поперечины, которые одновременно служат для защиты пассажиров в случае опрокидывания. Также внедорожник оборудовали силовыми бамперами.

Надо сказать, что такие переделки очень популярны на Ближнем Востоке – обычно такие автомобили используют для различных видов сафари и охот, включая соколиные.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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