В Арабских Эмиратах любят создавать странный транспорт. Перед вами один из них – кабриолет, созданный на базе внедорожника Land Cruiser 300

Собственно, японский SUV полностью лишился металлического верха — удалены даже стойки кузова. Вместо него внедорожник располагает тканевым тентом, который натягивается поверх двух первых рядов кресел. Опирается мягкий верх на металлические поперечины, которые одновременно служат для защиты пассажиров в случае опрокидывания. Также внедорожник оборудовали силовыми бамперами.

Надо сказать, что такие переделки очень популярны на Ближнем Востоке – обычно такие автомобили используют для различных видов сафари и охот, включая соколиные.