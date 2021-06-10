Представлен новый Toyota Land Cruiser

Toyota официально представила долгожданную новинку Land Cruiser 300 в России. Премьера состоялась в год 70-летнего юбилея культового семейства автомобилей Land Cruiser

Новый Land Cruiser действительно новый, дабы подтвердить этот тезис обратимся к технической части автомобиля. Итак, самое главное – «крузак» переехал на новую архитектуру TNGA. Не удивляйтесь, но теперь даже Corolla можно назвать, относительно конечно, сестрой Land Cruiser. Впрочем, рамная конструкция автомобиля осталась в наличии. Второе новшество - моторов V8 теперь в гамме не будет – их заменит новенький 3.5-литровый V6 с турбонаддувом на 415 лошадиных сил. Трансмиссия тоже изменилась – появился 10-ступенчатый автомат.

Теперь поговорим о внешности и интерьере. В целом, можно сказать, что во внешнем облике наблюдается преемственность с предшественником - есть некоторые заметные детали вроде новой решетки радиатора, светодиодной оптики, но в целом машина осталось узнаваемой. В интерьере автомобиля основное внимание обращает на себя новая передняя панель с большим экраном. Она плавно переходит в удобную центральную консоль, на которой логично сгруппированы органы управления самыми важными системами автомобиля.