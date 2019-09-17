Автомобильный портал Motorpage
17 сен 2019

Старые автомобили спасет электричество

Старые автомобили спасет электричество

Все больше и больше компаний начинают делать различные свапы электрических силовых установок в ретро-автомобили, причем этим занимаются, как и сами автопроизводители, так и сторонние фирмы, которые просто хотят продлить жизнь легендам автомобильного мира

Toyota Land Cruiser J40 — как раз из таких легенд и один из самых знаменитых японских внедорожников. Он выпускался в 1960-1984 гг., однако до сих продолжает использоваться поклонниками офф-роуда. Что касается электрификации, то готовое комплексное решение (свап-комплект) разрабатывает и готовится предложить калифорнийская компания Electric GT.

К слову, уже был представлен демонстрационный образец. Любопытно, что сотрудникам Electric GT поставили задачу создать такой электромотор, который бы вставал на место ДВС без каких-либо дополнительных доработок. Поэтому электромотор выполнен в форме обычного V6. Он не только адаптирован под штатные места креплений, но и идеально стыкуется со стандартной механической трансмиссией.

При написании новости использовалась информация:
Drom

Комментарии к новости

Последние новости

...
Toyota Land Cruiser 200

Toyota Land Cruiser 200 может покинуть американский рынок

21 августа 2019
Toyota Land Cruiser 2018

Потери сердечные

17 июня 2019
Toyota Land Cruiser

Появилась информация о новом Toyota Land Cruiser

24 апреля 2019
oyota Land Cruiser 200 Executive Lounge 2019

Новый флагман Land Cruiser 200 уже в салонах

21 сентября 2018
Toyota Land Cruiser 200 2019

Рассекречен обновленный Toyota Land Cruiser 200

09 августа 2018
Toyota Land Cruiser 200

Toyota Land Cruiser получила новую спецверсию

12 октября 2017

 Новости Toyota Land Cruiser

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Jeep Renegade - jeep renegade 2019 jeep по-итальянски Тест драйв
17 сентября 2019

Jeep Renegade
"Jeep по-итальянски"
Haval F7 - haval f7 2019 как инструмент достижения умиротворения и гармонии
Тест драйв
16 сентября 2019

Haval F7
"Haval F7 как инструмент достижения умиротворения и гармонии"
Skoda Superb - почему обновленный skoda superb 2020 стал на голову выше дорестайлинговой версии
Тест драйв
13 сентября 2019

Skoda Superb
"Почему обновленный Skoda Superb стал на голову выше дорестайлинговой версии"
BMW X7, Lexus LX, Land Rover Range Rover - сравнительный тест. если не мелочиться: в схватке за звание царя горы сошлись «технарь» bmw x7, брутальный lexus lx и «аристократ» range rover
Сравнительный тест
06 сентября 2019

BMW X7, Lexus LX, Land Rover Range Rover
"Если не мелочиться: в схватке за звание царя горы сошлись «технарь» BMW X7, брутальный Lexus LX и «аристократ» Range Rover"

Написано новостей:

2 4 2 3 3