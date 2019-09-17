Старые автомобили спасет электричество

Все больше и больше компаний начинают делать различные свапы электрических силовых установок в ретро-автомобили, причем этим занимаются, как и сами автопроизводители, так и сторонние фирмы, которые просто хотят продлить жизнь легендам автомобильного мира

Toyota Land Cruiser J40 — как раз из таких легенд и один из самых знаменитых японских внедорожников. Он выпускался в 1960-1984 гг., однако до сих продолжает использоваться поклонниками офф-роуда. Что касается электрификации, то готовое комплексное решение (свап-комплект) разрабатывает и готовится предложить калифорнийская компания Electric GT.

К слову, уже был представлен демонстрационный образец. Любопытно, что сотрудникам Electric GT поставили задачу создать такой электромотор, который бы вставал на место ДВС без каких-либо дополнительных доработок. Поэтому электромотор выполнен в форме обычного V6. Он не только адаптирован под штатные места креплений, но и идеально стыкуется со стандартной механической трансмиссией.