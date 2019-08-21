Toyota Land Cruiser 200 может покинуть американский рынок

Так горячо любимый у нас внедорожник потерял доверие американских граждан- продажи серьезно падают, и компания планирует полностью убрать автомобиль с рынка

Такое заявление сделал глава североамериканского офиса Toyota Motor Джим Ленц (Jim Lentz).К слову, топ-менеджер не стал раскрывать все карты. Он лишь заявил, что в процессе оптимизации модельного ряда компания может прекратить продажи автомобилей, которые не приносят достаточное количество прибыли или вовсе торгуются «в минус».

По данным американского издания Motor Trend, продажи Land Cruiser 200 могут быть прекращены уже в 2022 году. Статистика говорит сама за себя: в 2018 году Toyota смогла продать лишь 3235 своих флагманских внедорожников. Эксперты называют несколько причин провала. Первая: более роскошный собрат «Крузака», Lexus LX, стоит ненамного дороже, и покупатель просто голосует долларов. Вторая причина аналогична первой- на американском рынке является возможность выбора Toyota Sequoia с таким же двигателем, которая обойдется на $35 000 меньше Land Cruiser.