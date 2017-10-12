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12 окт 2017

Toyota Land Cruiser получила новую спецверсию

Toyota Land Cruiser получила новую спецверсию
Автор фото: фирма-производитель

Компания Toyota представила на российском рынке спецверсию внедорожника Land Cruiser 200, которая получила название Excalibur. Данная версия заменила сразу две комплектации данной модели: Executive Black и Executive White.

От обычных «Крузаков» версия Excalibur отличается иными передними и задними бамперами, радиаторной решеткой, окантовкой противотуманных фар и 20-дюймовыми дисками цвета «темный хром», а также затемненными светодиодными фарами и, естественно, эмблемой спецсерии. Такая же эмблема проецируется светом в зоне посадки при открытой двери внедорожника. 

Салон внедорожника отделан перфорированной кожей с ромбовидной прострочкой. В оснащение версии вошли пневмоподвеска сзади, полный зимний пакет и комплекс систем активной безопасности Toyota Safety Sense. Toyota Land Cruiser 200 Excalibur будет доступен на российском рынке с бензиновым (5 493 000 рублей) и дизельным (5 616 000 рублей) двигателями V8.
 

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При написании новости использовалась информация:
Toyota

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