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13 дек 2021

Взгляните на рестомод Toyota Land Cruiser 60

Взгляните на рестомод Toyota Land Cruiser 60
Автор фото: фирма-производитель

Американская компания TLC Automotive представила модифицированную версию классического рамного внедорожника Toyota Land Cruiser J60, выпускавшегося в 1980-1990 годах

Что такое рестомод? Если говорить простым языком, то инженеры берут кузов от классической модели, а все технические компоненты заменяют на новые. В нашем случае, например, штатный двигатель и трансмиссия отправляются в отставку, а их место заменяют агрегаты от General Motors, а именно мотор V8 объемом 6,2 л LS3 и 4-ступенчатый «автомат» 4L65E. Здесь также заменяется тормозная система – барабанные тормоза меняются на дисковые. Тюннеры производят и модификацию подвески, делая ее боле приспособленной для покорения бездорожья.

Среди внешних отличий стоит выделить крупные колеса с внедорожной резиной, а также современную оптику. Передние кресла комплектуют подогревом, в переднюю панель встраивают климат-контроль современного образца и медианавигационный комплекс.

При написании новости использовалась информация:
Drom

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