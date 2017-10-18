Российские дилеры Toyota начали прием заказов на обновленный внедорожник Land Cruiser Prado, который был представлен в начале сентября на автосалоне во Франкфурте. Внешне машина изменилась не сильно, но подорожала.

Базовая версия «Классик» с бензиновым двигателем объемом 2,7 литра (163 л.с.) и механической коробкой передач стала стоить дороже на 202 тысяч рублей — теперь она обойдется в 2 199 000 рублей. Версия «Стандарт» стоит 2 494 000 рублей (+167 тысяч рублей).

Однако на такие варианты приходится минимум заказов. Все дизельные версии с 2,8-литровым 177-сильным силовым агрегатом также стали стоить дороже. Самая доступная комплектация «Элеганс» обойдется в 2 853 000 рублей, это на 125 тысяч больше, чем раньше, комплектация «Престиж» стоит 3 482 000 рублей (+93 тысячи рублей), а за топовую Люкс придется выложить 3 886 000 рублей (+266 тысяч рублей) за вариант с пятиместным салоном и 3 957 000 рублей (+259 тысяч рублей) за семиместный вариант.

Бензиновые версии с 4-литровым двигателем стали стоить дешевле: комплектация «Элеганс» с ним стоит 3 205 000 рублей, это на 168 тысяч рублей меньше, чем раньше. Но в Toyota из-за российского транспортного налога, дефорсировали этот силовой агрегат с 282 до 249 л.с.