Toyota Land Cruiser Prado получил экспедиционную версию от подразделения Modellista

Подразделение Toyota под названием Modellista, занимающееся кастомизацией серийных моделей японской марки, представило экспедиционную версию внедорожника Land Cruiser Prado. Автомобиль получил так много внешних доработок, что оригинальные элементы 250-го “Крузака” здесь разглядеть очень трудно

В первую очередь, бросается в глаза сложная передняя оптика, которая дополнена светящейся полосой по всей ширине кузова и ярко-зелеными светодиодными блоками по краям бамперов. К слову, декоративных элементов зеленого цвета здесь много. Кроме этого, внедорожник получил массивный обвес с металлическими накладками по всему периметру. На месте решетки радиатора установлена вставка с буквенным логотипом бренда. По бокам установлены специальные ящики для хранения различного экспедиционного оборудования. Доступ на крышу, где установлена дополнительная грузовая платформа, обеспечивает лестница, прикрепленная к пятой двери.

Данный Land Cruiser представляет собой заявление Modellista о выходе на американский рынок. Пока не ясно, получит ли серийная модель такое экспедиционное воплощение. Однако если этот “Крузак” обретет достаточную популярность, то можем предположить, что в будущем для Land Cruiser предложат пакет от Modellista с рядом подобных доработок.