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7 ноя 2024

Toyota Land Cruiser Prado получил экспедиционную версию от подразделения Modellista

Toyota Land Cruiser Prado получил экспедиционную версию от подразделения Modellista
Автор фото: фирма-производитель

Подразделение Toyota под названием Modellista, занимающееся кастомизацией серийных моделей японской марки, представило экспедиционную версию внедорожника Land Cruiser Prado. Автомобиль получил так много внешних доработок, что оригинальные элементы 250-го “Крузака” здесь разглядеть очень трудно

В первую очередь, бросается в глаза сложная передняя оптика, которая дополнена светящейся полосой по всей ширине кузова и ярко-зелеными светодиодными блоками по краям бамперов. К слову, декоративных элементов зеленого цвета здесь много. Кроме этого, внедорожник получил массивный обвес с металлическими накладками по всему периметру. На месте решетки радиатора установлена вставка с буквенным логотипом бренда. По бокам установлены специальные ящики для хранения различного экспедиционного оборудования. Доступ на крышу, где установлена дополнительная грузовая платформа, обеспечивает лестница, прикрепленная к пятой двери.

Данный Land Cruiser представляет собой заявление Modellista о выходе на американский рынок. Пока не ясно, получит ли серийная модель такое экспедиционное воплощение. Однако если этот “Крузак” обретет достаточную популярность, то можем предположить, что в будущем для Land Cruiser предложат пакет от Modellista с рядом подобных доработок.

При написании новости использовалась информация:
carscoops

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