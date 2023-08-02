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2 авг 2023

Дебютировал обновленный Land Cruiser Prado

Дебютировал обновленный Land Cruiser Prado
Автор фото: фирма-производитель

Японская компания Toyota представила в США новое поколение внедорожника Land Cruiser Prado 2024 модельного года

Как и было предсказано, автомобиль получил ретро дизайн с «квадратной» формой кузова. При этом компания подготовила две версии оформления передней части: с круглыми и прямоугольными фарами. Интерьер полностью оригинальный. Предлагается варианты как с 5- так и с 7-местной компоновкой салона. На передней панели устанавливается экран мультимедийной системы диагональю 8 дюймов, а в более дорогих комплектациях 12,3 дюйма. В отделке салона используется ткань и экокожа.

В начале продаж автомобиль будет комплектоваться гибридной силовой установкой iForce Max. В ее основе лежит бензиновая “турбочетверка” объемом 2,4 л., которая работает в паре с 48-вольтовы электромотором. Максимальная мощность - 331 л.с. Крутящий момент - 630 Нм. Также на американском рынке будет доступна версии только с упомянутым ДВС. Мощность в этом случае составит 281 л.с. и 430 Нм. Также в моторной гамме числиться бензиновый 2,7-литровый “атмосферник” мощностью 163 л.с. (246 Нм) и дизельный 2,8-литровый турбомотор мощностью 204 л.с. (500 Нм). Базовый мотор 2,7 л. работает в паре с 6-ступенчатым “автоматом”, а все остальные с 8-ступенчатым “автоматом”. Все версии полноприводные.

При написании новости использовалась информация:
Авторевю, motor

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