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29 дек 2022

Названа дата появления нового Toyota Land Cruiser Prado

Названа дата появления нового Toyota Land Cruiser Prado
Автор фото: фирма-производитель

Компания Toyota выпустит новое поколение внедорожника Land Cruiser Prado летом 2023 года. Концепция машины не изменится – нам покажут рамного покорителя сложных просторов. Правда, в конструкции появятся и важные изменения – гибридные силовые установки

Нынешнее поколение внедорожника Toyota представила ещё в 2009 году. О планах по выпуску новой версии модели источники сообщали неоднократно. Ожидается, что новый Prado получит принципиально новую для модели платформу: для него адаптируют ту же архитектуру TNGA-F, которая использована, к примеру, на Land Cruiser 300 и новой Tundra.  В то же время Toyota ставит перед собой задачу по снижению веса Prado.

Что касается гибридов, то автопроизводитель  скорее всего воспользуется 443-сильной установкой i-Force Max, которая разработана на базе бензинового мотора V6 от Toyota Tundra.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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