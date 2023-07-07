Toyota показала новое поколение Land Cruiser Prado

В июле этого года стало известно, что Toyota возобновит производство внедорожников Land Cruiser в США. В связи с этим компания опубликовала пару тизерных изображений обновленного внедорожника на фоне классической модели 40-й серии

Фактически новое поколение будет представлять собой упрощенный вариант недавнего Lexus GX. В последнем поколении GX было решено отказаться от атмосферного V8 в пользу турбированного V6 (364 л.с.).

Даты премьеры еще предстоит дождаться, но согласно сообщениям японских СМИ, мы, вероятнее всего, увидим под капотом гибридный мотор.