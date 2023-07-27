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27 июл 2023

Toyota частично раскрыла экстерьер Land Cruiser Prado

Toyota частично раскрыла экстерьер Land Cruiser Prado
Автор фото: фирма-производитель

Японская компания Toyota опубликовала изображения, частично раскрывающие экстерьер обновленного внедорожника Land Cruiser Prado. Официальная презентация внедорожника пройдет 2 августа

Примерно месяц назад мы узнали, что внедорожник получит “квадратную“ форму кузова, как у нового Lexus GX, которая также вдохновлена классической моделью 40-й серии. Новые изображения демонстрируют, что некоторые элементы кузова будут выполнены в стиле Land Cruiser FJ62 конца 80-х годов. Главным образом, это выражается в прямоугольных фарах и решетке радиатора.

Новый Land Cruiser Prado сконструирован на платформе GA-F. Lexus GX третьего поколения, получивший эту же платформу, оснащается битурбированным двигателем V6 объемом 3,5 л. Мощность - 354 л.с. Крутящий момент - 650 Нм. В паре с мотором работает 10-ступенчатый “автомат”. Привод - полный.

При написании новости использовалась информация:
Колёса

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