Раскрыта моторная гамма нового Land Cruiser Prado

В интернете появилась информация, раскрывающая технические характеристики обновленного Land Cruiser Prado, премьера которого должна состояться 2 августа

Согласно инсайдерским данным, полученным автомобильным порталом BestCarWeb, базовая комплектация Prado предложит бензиновую “четверку” объемом 2,7 л. или 4-целиндровый дизельным турбомотор объемом 2,8 л. Предположительная мощность - 163 л.с. (246 Нм) и 204 л.с. (500 Нм) соответственно.

Флагманское исполнение получит гибридную силовую установку. В ее основе будет лежать бензиновая “четверка” объемом 2,4 л. и электромотор на задней оси. Суммарная мощность приблизительно составит 371 л.с. (мощность ДВС - 279 л.с.). Трансмиссия - 6-ступенчатый “автомат”. Привод у всех версий полный.