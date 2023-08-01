Автомобильный портал Motorpage
1 авг 2023

Раскрыта моторная гамма нового Land Cruiser Prado

Раскрыта моторная гамма нового Land Cruiser Prado
Автор фото: фирма-производитель

В интернете появилась информация, раскрывающая технические характеристики обновленного Land Cruiser Prado, премьера которого должна состояться 2 августа

Согласно инсайдерским данным, полученным автомобильным порталом BestCarWeb, базовая комплектация Prado предложит бензиновую “четверку” объемом 2,7 л. или 4-целиндровый дизельным турбомотор объемом 2,8 л. Предположительная мощность - 163 л.с. (246 Нм) и 204 л.с. (500 Нм) соответственно.

Флагманское исполнение получит гибридную силовую установку. В ее основе будет лежать бензиновая “четверка” объемом 2,4 л. и электромотор на задней оси. Суммарная мощность приблизительно составит 371 л.с. (мощность ДВС - 279 л.с.). Трансмиссия - 6-ступенчатый “автомат”. Привод у всех версий полный.

При написании новости использовалась информация:
bestcarweb

Комментарии к новости

Последние новости

...
Toyota Land Cruiser Prado

Toyota частично раскрыла экстерьер Land Cruiser Prado

27 июля 2023
Toyota Land Cruiser Prado

Toyota показала новое поколение Land Cruiser Prado

07 июля 2023

Названа дата появления нового Toyota Land Cruiser Prado

29 декабря 2022

Каким будет новый Land Cruiser Prado

09 ноября 2022

Toyota отзывает Land Cruiser Prado в России

25 ноября 2021
Toyota Land Cruiser Prado

Когда представят новый Toyota Land Cruiser Prado?

24 ноября 2021

 Новости Toyota Land Cruiser Prado

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Changan CS85 - changan cs85 (2019) горячий ветер с востока Тест драйв
26 июля 2023

Changan CS85
"Горячий ветер с Востока"
Lada Vesta Cross - lada vesta sw cross (2023) без альтернативы
Тест драйв
20 июля 2023

Lada Vesta Cross
"Без альтернативы"
Sollers Argo - sollers argo (2022) «грузовичок-кузовичок»
Тест драйв
17 июля 2023

Sollers Argo
"«Грузовичок-кузовичок»"
Tank 300 - мировой рекорд под северным сиянием
Автопутешествия
27 апреля 2023

Tank 300
"Мировой рекорд под северным сиянием"

Написано новостей:

3 3 4 9 6