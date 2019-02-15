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15 фев 2019

Гибридные странности

Гибридные странности

Toyota Prius многие называют странным автомобилем, в особенности из-за его внешности. Однако, если за дело берутся тюнеры, то шансы облагородить автомобиль убиваются окончательно

Дело в том, что на автомагистрали Interstate 95 в Массачусетсе, США, сфотографировали необычный Toyota Prius. Для улучшения аэродинамики владелец гибрида внес в его конструкцию ряд изменений, в частности, добавил ему хвост.  Заднюю часть кузова с помощью трубчатого каркаса удлинили, придав автомобилю более обтекаемую форму.  Кроме того, на «Приус» установили  аэродинамические колпаки на колеса, глухие накладки на задние боковые стекла, боковые юбки из мягкого материала, а также крошечные зеркала заднего вида.

Конечно, вся эта конструкция смотрится несколько чужеродно, однако, по всей вероятности, создателя внешность волновала в последнюю очередь. Другое дело - аэродинамика. Похоже, что все изменения призваны уменьшить коэффициент лобового сопротивления «Приуса», который для обычной машины составляет 0,25, и снизить расход топлива. Вероятно, владелец машины пытается установить новый рекорд длительности поездки на одном баке топлива. 

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При написании новости использовалась информация:
motor, Авторамблер

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