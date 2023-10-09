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9 окт 2023

Первые подробности о самой мощной версии Toyota Prius

Первые подробности о самой мощной версии Toyota Prius
Автор фото: фирма-производитель

В интернете появилась информация касательно дебюта новой “заряженной” версии Toyota Prius, которая будет создана подразделением Gazoo Racing

Предполагается, что так называемая Toyota Prius GRMN получит гибридную силовую установку типа plug-in, в основе которой будет лежать бензиновый атмосферный мотор объемом 2,5 л. и два электродвигателя. Суммарная мощность - 306 л.с. На такой же системе базируется гибридный RAV4. Также известно, что автомобиль получит усовершенствованную подвеску и тормоза.

Напомним, что актуальное поколение Toyota Prius в своей самой “заряженной” модификации оснащается 2-литровым бензиновым мотором и одним электродвигателем. Суммарная мощность - 223 л.с. Разгон до “сотни” - 6,7 с. Емкость аккумулятора - 13,6 кВт*ч. Запас хода только на электротяге составит 105 км. Автомобиль комплектуется вариатором. Привод исключительно передний.

При написании новости использовалась информация:
auto.ru Журнал

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