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29 мар 2023

В России стали продавать новый Toyota Prius

В России стали продавать новый Toyota Prius
Автор фото: фирма-производитель

На популярных торговых площадках появились объявления о продажах гибридов Toyota Prius самого последнего поколения

Лифтбек Toyota Prius относится к гольф-классу: длина машины составляет 4600 миллиметров, а колесная база – 2750 милиметров. Что касается силовых установок, то в Россию привозят модификации с двухлитровым 152-сильным мотором. Если говорить о динамических характеристиках, то  до сотни такой автомобиль разгоняется за семь секунд, а максимальная скорость здесь  составляет 180 километров в час.

В гамме Приуса также есть базовый вариант с 98-сильным двигателем 1.8, а также полноприводные модификации с вышеупомянтуым атмосферником.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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