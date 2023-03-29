В России стали продавать новый Toyota Prius

На популярных торговых площадках появились объявления о продажах гибридов Toyota Prius самого последнего поколения

Лифтбек Toyota Prius относится к гольф-классу: длина машины составляет 4600 миллиметров, а колесная база – 2750 милиметров. Что касается силовых установок, то в Россию привозят модификации с двухлитровым 152-сильным мотором. Если говорить о динамических характеристиках, то до сотни такой автомобиль разгоняется за семь секунд, а максимальная скорость здесь составляет 180 километров в час.

В гамме Приуса также есть базовый вариант с 98-сильным двигателем 1.8, а также полноприводные модификации с вышеупомянтуым атмосферником.