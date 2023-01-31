Автомобильный портал Motorpage
31 янв 2023

У Toyota Prius появится заряженная версия

У Toyota Prius появится заряженная версия
Автор фото: фирма-производитель

Инженеры команды Gazoo Racing, отвечающей в рамках Toyota за «заряженные» версии серийных машин, уже работают над модификациями для гибрида Prius нового поколения

Как сообщают японские СМИ, переделка модели будет масштабной. Фактически, инженеры GR будут делать полноценный свап мотора. По предварительным данным под капотом мощного «Приуса» расположится гибридная силовая установка, которую позаимствуют у RAV4 Prime. Она, к слову, развивает 306 лошадиных сил.

Как и другие спорткары от Gazoo Racing, Prius обзаведётся более жёстким кузовом и усиленным шасси. Кроме того, гибриду могут  сделать более спортивный интерьер и добавить опций вроде новой мультимедийной системы.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

Комментарии к новости

Последние новости

...
Toyota Prius (2024)

Toyota запустила продажи нового Prius

11 января 2023
Toyota Prius (2024)

Компания Toyota рассекретила гибрид Prius нового, пятого по счёту поколения

16 ноября 2022
Toyota Prius 2016 вид сбоку сзади

Новый Toyota Prius может стать водородным автомобилем

09 декабря 2021
Toyota Prius (XW50)

Когда появится новый Toyota Prius

18 ноября 2021

Toyota Prius будет работать на водороде

24 сентября 2021
Toyota Prius 2016 вид сбоку сзади

Новый Toyota Prius: подробности

26 января 2021

 Новости Toyota Prius

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Evolute i-Pro - evolute i-pro (2022) готовность номер… Тест драйв
28 января 2023

Evolute i-Pro
"Готовность номер…"
Changan UNI-K - changan uni-k (2021) «уникум»
Тест драйв
21 января 2023

Changan UNI-K
"«Уникум»"
Haval Dargo, Skoda Kodiaq - сравнительный тест haval dargo против skoda kodiaq: dargo непокоренный
Сравнительный тест
14 января 2023

Haval Dargo, Skoda Kodiaq
"Dargo непокоренный"
Nissan Leaf - nissan leaf (2018) вид спереди
Тест драйв
07 января 2023

Nissan Leaf
"Космолет из дальней галактики"

Написано новостей:

3 2 3 2 6