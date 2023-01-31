У Toyota Prius появится заряженная версия

Инженеры команды Gazoo Racing, отвечающей в рамках Toyota за «заряженные» версии серийных машин, уже работают над модификациями для гибрида Prius нового поколения

Как сообщают японские СМИ, переделка модели будет масштабной. Фактически, инженеры GR будут делать полноценный свап мотора. По предварительным данным под капотом мощного «Приуса» расположится гибридная силовая установка, которую позаимствуют у RAV4 Prime. Она, к слову, развивает 306 лошадиных сил.

Как и другие спорткары от Gazoo Racing, Prius обзаведётся более жёстким кузовом и усиленным шасси. Кроме того, гибриду могут сделать более спортивный интерьер и добавить опций вроде новой мультимедийной системы.