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16 ноя 2022

Компания Toyota рассекретила гибрид Prius нового, пятого по счёту поколения

Компания Toyota рассекретила гибрид Prius нового, пятого по счёту поколения
Автор фото: фирма-производитель

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Давайте оговоримся сразу – это, по-настоящему, новый «Приус» - не рестайлинг, не фейслифтинг, а полноценная новая модель. Да, фактически, его разработали заново. За основу взяли платформу E-TNGA, но инженеры доработали подвеску, а заодно увеличили жесткость кузова. Производитель заявляет, что у машины должна улучшится управляемость.

К слову о кузове, дизайн здесь тоже новый – Toyota решила отойти от угловатых форм, и перейти к плавным линиям – в итоге кузов получился обтекаемым. В то же время здесь прослеживаются некоторые черты новейшего электрокара bZ3. К слову, у него же и позаимствовали несколько деталей интерьера, в частности приборную панель.

Самую доступную модификацию по-прежнему будут оснащать 1,8-литровым атмосферным мотором в связке с электродвигателем: их отдачу увеличили до 140 л.с. Но у такой схемы появился и вариант исполнения с более крупным мотором объёмом 2,0 литра и мощностью 193 л.с.  На вершине гаммы находится Prius PHEV  - это 230-сильный гибрид, который можно подзаряжать от розетки
 

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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