Компания Toyota рассекретила гибрид Prius нового, пятого по счёту поколения

Хэтчбек получил три варианта силовых установок, стал быстрее и экономичнее

Давайте оговоримся сразу – это, по-настоящему, новый «Приус» - не рестайлинг, не фейслифтинг, а полноценная новая модель. Да, фактически, его разработали заново. За основу взяли платформу E-TNGA, но инженеры доработали подвеску, а заодно увеличили жесткость кузова. Производитель заявляет, что у машины должна улучшится управляемость.

К слову о кузове, дизайн здесь тоже новый – Toyota решила отойти от угловатых форм, и перейти к плавным линиям – в итоге кузов получился обтекаемым. В то же время здесь прослеживаются некоторые черты новейшего электрокара bZ3. К слову, у него же и позаимствовали несколько деталей интерьера, в частности приборную панель.

Самую доступную модификацию по-прежнему будут оснащать 1,8-литровым атмосферным мотором в связке с электродвигателем: их отдачу увеличили до 140 л.с. Но у такой схемы появился и вариант исполнения с более крупным мотором объёмом 2,0 литра и мощностью 193 л.с. На вершине гаммы находится Prius PHEV - это 230-сильный гибрид, который можно подзаряжать от розетки

