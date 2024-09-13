Автомобильный портал Motorpage
13 сен 2024

Гибридный Toyota Prius установил рекорд по расходу топлива

Гибридный Toyota Prius установил рекорд по расходу топлива

Американский энтузиаст Уэйн Гердес поставил рекорд по расходу топлива на гибридном Toyota Prius. Преодолев путь от Лос-Анджелеса до Нью-Йорка (почти 5 168,7 км) по дорогам общего пользования, Уэйн Гердес смог добиться среднего расхода топлива в 2,5 л. на 100 км. Это мировой рекорд, подтвержденный книгой рекордов Гиннесса

Следует учитывать, что дорога была не прямой. Гердесу приходилось преодолевать разные участки с подъемом на высоту до двух километров или через пустыню, где температура воздуха доходила до 40 градусов цельсия. При этом, если 2,5-литра на 100 км - это усредненное значение, то были и моменты, когда расход падал ниже этой отметки. В общей сложности максимальный запас хода на полном баке составил почти 1700 км.

Напомним, что актуальный Toyota Prius оснащен неподзаряжаемой гибридной силовой установкой, состоящей из 1,8-литрового “атмосферника” (140 л.с.) и электромотора. В версии подороже устанавливается 2,0-литровый двигатель (193 л.с.). Prius также доступен и в модификации PHEV с 2,0-литровым “атмосферником” и электродвигателем. Суммарная мощность - 223 л.с. За доплату можно установить второй электромотор.

При написании новости использовалась информация:
carscoops

Комментарии к новости

Последние новости

...

Первые подробности о самой мощной версии Toyota Prius

09 октября 2023
Toyota Prius

В России стали продавать новый Toyota Prius

29 марта 2023

У Toyota Prius появится заряженная версия

31 января 2023
Toyota Prius (2024)

Toyota запустила продажи нового Prius

11 января 2023
Toyota Prius (2024)

Компания Toyota рассекретила гибрид Prius нового, пятого по счёту поколения

16 ноября 2022
Toyota Prius 2016 вид сбоку сзади

Новый Toyota Prius может стать водородным автомобилем

09 декабря 2021

 Новости Toyota Prius

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Exeed RX - ресурсный тест exeed rx (2023) премиум новой волны Тест драйв
04 сентября 2024

Exeed RX
"Ресурсный тест Exeed RX: Премиум новой волны"
JAC JS6 - ресурсный тест jac s6 (2022) европа плюс азия
Тест драйв
03 сентября 2024

JAC JS6
"Ресурсный тест JAC S6: Европа плюс Азия"
Москвич 6 - москвич 6 (2023) ресурсный тест, часть 2 столичная штучка
Тест драйв
29 августа 2024

Москвич 6
"Ресурсный тест, часть 2: Столичная штучка"
- groza traveller 800 в круиз на двух колесах
Мотоциклы
23 августа 2024


"В круиз на двух колесах"

Написано новостей:

3 5 0 8 9