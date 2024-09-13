Гибридный Toyota Prius установил рекорд по расходу топлива

Американский энтузиаст Уэйн Гердес поставил рекорд по расходу топлива на гибридном Toyota Prius. Преодолев путь от Лос-Анджелеса до Нью-Йорка (почти 5 168,7 км) по дорогам общего пользования, Уэйн Гердес смог добиться среднего расхода топлива в 2,5 л. на 100 км. Это мировой рекорд, подтвержденный книгой рекордов Гиннесса

Следует учитывать, что дорога была не прямой. Гердесу приходилось преодолевать разные участки с подъемом на высоту до двух километров или через пустыню, где температура воздуха доходила до 40 градусов цельсия. При этом, если 2,5-литра на 100 км - это усредненное значение, то были и моменты, когда расход падал ниже этой отметки. В общей сложности максимальный запас хода на полном баке составил почти 1700 км.

Напомним, что актуальный Toyota Prius оснащен неподзаряжаемой гибридной силовой установкой, состоящей из 1,8-литрового “атмосферника” (140 л.с.) и электромотора. В версии подороже устанавливается 2,0-литровый двигатель (193 л.с.). Prius также доступен и в модификации PHEV с 2,0-литровым “атмосферником” и электродвигателем. Суммарная мощность - 223 л.с. За доплату можно установить второй электромотор.