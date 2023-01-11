Автомобильный портал Motorpage
11 янв 2023

Toyota запустила продажи нового Prius

Toyota запустила продажи нового Prius
Автор фото: фирма-производитель

Toyota Motor запустила продажи Prius нового (пятого) поколения. Модель пока доступна только на внутреннем рынке Японии. Глобальные продажи начнутся лишь весной

Новый Prius построен на платформе TNGA, при этом со сменой генерации автомобиль получил выразительный и футуристичный дизайн. Кроме того производитель решил добавить в цветовую гамму «Приуса» множество ярких оттенков – здесь помимо насыщенного синего и красного цвета присутствует и солнечный желтый колер.

Что касается силовых установок, то перед нами гибрид, который построен на базе атмосферника с объемом 1.8 или 2.0 литра. В первом случае мощность составляет 140 лошадиных сил, а во втором – 190 лошадей.  В качестве коробки передач используется вариатор.

При написании новости использовалась информация:
Drom

Комментарии к новости

Последние новости

...
Toyota Prius (2024)

Компания Toyota рассекретила гибрид Prius нового, пятого по счёту поколения

16 ноября 2022
Toyota Prius 2016 вид сбоку сзади

Новый Toyota Prius может стать водородным автомобилем

09 декабря 2021
Toyota Prius (XW50)

Когда появится новый Toyota Prius

18 ноября 2021

Toyota Prius будет работать на водороде

24 сентября 2021
Toyota Prius 2016 вид сбоку сзади

Новый Toyota Prius: подробности

26 января 2021
Toyota Prius

В России отзывают Toyota из-за глохнущего двигателя

28 июля 2020

 Новости Toyota Prius

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Nissan Leaf - nissan leaf (2018) вид спереди Тест драйв
07 января 2023

Nissan Leaf
"Космолет из дальней галактики"
Hyundai H-1 - передаем за проезд
Вторичный рынок
04 января 2023

Hyundai H-1
"Передаем за проезд"
Toyota RAV4 - toyota rav4 (2019) «жить в согласии с собой»
Тест драйв
31 декабря 2022

Toyota RAV4
"«Жить в согласии с собой»"
GAZ Соболь NN - газ соболь nn (2022) долой стереотипы!
Тест драйв
29 декабря 2022

GAZ Соболь NN
"Долой стереотипы!"

Написано новостей:

3 2 2 0 0