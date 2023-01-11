Toyota запустила продажи нового Prius

Toyota Motor запустила продажи Prius нового (пятого) поколения. Модель пока доступна только на внутреннем рынке Японии. Глобальные продажи начнутся лишь весной

Новый Prius построен на платформе TNGA, при этом со сменой генерации автомобиль получил выразительный и футуристичный дизайн. Кроме того производитель решил добавить в цветовую гамму «Приуса» множество ярких оттенков – здесь помимо насыщенного синего и красного цвета присутствует и солнечный желтый колер.

Что касается силовых установок, то перед нами гибрид, который построен на базе атмосферника с объемом 1.8 или 2.0 литра. В первом случае мощность составляет 140 лошадиных сил, а во втором – 190 лошадей. В качестве коробки передач используется вариатор.