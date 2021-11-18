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18 ноя 2021

Когда появится новый Toyota Prius

Когда появится новый Toyota Prius
Автор фото: фирма-производитель

Смена генерации популярного гибридного автомобиля должна произойти уже в следующем году

Информация по новому "Приусу" была озвучена в момент презентации электрокара bZ4x. Топ-менеджмент марки хоть и не дал конкретики, но заявил, что в новом поколении автомобиль станет мощнее и экономичнее. Отметим, что инсайдеры указывают и на наличие мощного аккумулятора, которое обеспечит 60- километровый пробег на электрическом ходу. Для сравнения текущее поколение "Приуса" способно проехать лишь 40 километров.

Японские СМИ также сообщают, что через несколько лет может появиться совершенно новый "Приус", который будет работать на водороде, официального подтверждения данной информации нет. Напомним, четвертое поколение Toyota Prius (XW50) выпускается с 2015 года. В нем используется 1,8-литровая рядная «четверка» 2ZR-FXE (98 л.с.), которой помогает 72-сильный электромотор.

При написании новости использовалась информация:
Drom

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