Toyota изобрела солнечный Prius

Компания Toyota анонсировала тесты гибридного хэтчбека Prius PHV, оснащённого солнечными батареями нового поколения

Солнечные панели разработаны компаниями Sharp и NEDO. Их КПД — 34 процента, а вырабатываемая мощность — 860 Вт. Солнечная энергия идёт только на увеличение запаса хода модели. По предварительным данным, за один солнечный день панели должны добавлять к запасу хода на электротяге до 44,5 километра во время стоянки и до 56,3 километра при движении автомобиля.

Напомним, что серийный Toyota Prius PHV оснащается, уже с 2016 года,фотоэлектрической панелью на крыше. Правда, если у новинки панелями обклеены капот, крыша и крышка багажника, включая заднее стекло, то в серийном исполнении она размещается только на крыше, и используется лишь для питания бортовых систем автомобиля.