Тойота выпустила юбилейный RAV4

Один из самых известных в мире SUV празднует юбилей. Марке исполняется 25 лет. По такому случаю Тойота выпустила спецверсию этой машины

Новое поколение RAV4 выходит с конвейера с октября текущего года и уже пользуется заметным спросом.

Кроссовер в юбилейном исполнении отличается стильными накладками чёрного цвета и особенными боковыми зеркалами. Внутри расположена новая мультимедиа система с установленной картой модема и 8-ми дюймовым тачскрином. В штатной комплектации предусмотрены 18-ти дюймовые литые диски. Решётку радиатора украшает эксклюзивная эмблема специальной версии.

Машина комплектуется 2-литровым мотором с мощностью 150 лошадей или 2,5-литровым силовым агрегатом выдающим 180 л.с. Младший двигатель может сочетаться с вариатором или механической КПП, старший оснащается автоматом с 6-ю ступенями.

Известны и цены специального выпуска. За начальную модификацию дилеры просят 1,966 млн. рублей. А владельцем старшей версии с 2,5-литровым силовым агрегатом можно стать за 2,092 млн. рублей.