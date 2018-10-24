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24 окт 2018

Тойота выпустила юбилейный RAV4

Тойота выпустила юбилейный RAV4
Автор фото: фирма-производитель

Один из самых известных в мире SUV празднует юбилей. Марке исполняется 25 лет. По такому случаю Тойота выпустила спецверсию этой машины

Новое поколение RAV4 выходит с конвейера с октября текущего года и уже пользуется заметным спросом.

Кроссовер в юбилейном исполнении отличается стильными накладками чёрного цвета и особенными боковыми зеркалами. Внутри расположена новая мультимедиа система с установленной картой модема и 8-ми дюймовым тачскрином. В штатной комплектации предусмотрены 18-ти дюймовые литые диски. Решётку радиатора украшает эксклюзивная эмблема специальной версии.

Машина комплектуется 2-литровым мотором с мощностью 150 лошадей или 2,5-литровым силовым агрегатом выдающим 180 л.с. Младший двигатель может сочетаться с вариатором или механической КПП, старший оснащается автоматом с 6-ю ступенями.

Известны и цены специального выпуска. За начальную модификацию дилеры просят 1,966 млн. рублей. А владельцем старшей версии с 2,5-литровым силовым агрегатом можно стать за 2,092 млн. рублей.

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При написании новости использовалась информация:
РБК, speedme

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