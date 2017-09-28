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28 сен 2017

Toyota изменила комплектации RAV4 и вернула дизель

Toyota изменила комплектации RAV4 и вернула дизель
Автор фото: фирма-производитель

Компания Toyota пересмотрела комплектации кроссовера RAV4 для российского рынка. Комплектации «Стандарт»  и «Комфорт» уступили место версия с приставкой «Плюс» в названии.

Первая получила дополнительно 2-зонный климат-контроль, кожаную обшивку рулевого колеса, датчик дождя и электрохромное внутрисалонное зеркало заднего вида. Теперь данная комплектация предлагается по цене от 1 540 000 рублей, то есть на 90 тыс. дороже, чем стоил просто «Стандарт».

Комплектация «Комофрт Плюс» получила полностью светодиодные фары и систему бесключевого доступа в салон и запуска двигателя кнопкой. Она предлагается по цене от 1 658 000 руб. в версии с бензиновым двигателем (дороже на 47 тыс. прежнего «Комфорт») и от 1 986 000 за вариант с турбодизелем.

Да, да Toyota вернула 2,2-литровый турбодизель мощностью 150 л.с. для RAV4. Он будет доступен в комплектациях «Комфорт Плюс» и «Престиж».

Кроме того, в Toyota добавили мультимедийную систему с доступом к сервисам «Яндекса» в три комплектации: Executive, Style и «Престиж».
 

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