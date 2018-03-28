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28 мар 2018

Toyota показала кусочек нового RAV4

Toyota показала кусочек нового RAV4
Автор фото: фирма-производитель

Компания Toyota готовит к премьере новое поколение кроссовера RAV4: машину покажут на днях на мотор-шоу в Нью-Йорке. Однако японцы столь тщательно скрывали прототипы машины, что о ее облике приходится догадываться по немногочисленным тизерам.

На этот раз компания опубликовала короткий видеоролик в который попал фрагмент передней части машины. Судя по всему радиаторная решетка на нем будет решена в стиле более крупного Highlander, а также пикапов, как американской Tundra, так и глобального Hilux.

Новое поколение кроссовера вообще должно получить серьезный, внушительный облик. Причем машина получит ряд дизайнерских решений, которые можно было в прошлом году наблюдать на концепте FT-AC. Это агрессивные фары, большая практически вертикальная радиаторная решетка, большие колесные арки.

Технических подробностей о машине нет. С уверенностью можно сказать лишь то, что  кроссовер будет построен на модульной платформе TNGA (Toyota New Global Arhitecture), ибо на нее компания постепенно переводит практически весь свой модельный ряд.

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При написании новости использовалась информация:
Motorpage.ru

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