Toyota предложит альтернативные настройки системы стабилизации для нового RAV4

Инженеры японского концерна разрабатывают альтернативные настройки системы стабилизации для нового RAV4, специально для тех клиентов, которым предпочтительнее более раннее срабатывание системы VSC

Немного истории. В сентябре нынешнего года, мы писали о том, что с новым RAV4 случился небольшой казус - автомобиль не смог пройти лосиный тест. Тогда шведское издание Teknikens Varld, которое испытывало автомобиль, заявляли о некорректной работы системы стабилизации. В свою очередь, российское представительство марки поспешило всех успокоить и сообщило, что еще на стадии разработки новый RAV4 успешно прошел все внутренние тесты, включая лосиный тест по методике журнала Teknikens Värld. Кроме того, после получения отчета об испытаниях Teknikens Värld, Тойота провела повторные тесты на аналогичном транспортном средстве, и получила те же положительные результаты, что и ранее на стадии разработки.

Сообщается, что сейчас инженеры компании Тойота занимаются созданием альтернативных настроек системы стабилизации, благодаря которым, она будет срабатывать раньше, то есть с большим акцентом на экстремальные ситуации, как, например, «лосиный тест». Все работы будут завершены до середины 2020 года. Любопытно, что у владельцев кроссоверов будет возможность выбора между двумя вариантами настроек VSC.