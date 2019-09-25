Toyota RAV4 может обзавестись версий GR Sport

Есть такие люди, которым даже в кроссовере необходимо иметь спортивные нотки. Специально для таких людей будет выпущен новый RAV4 GR Sport

По сообщению японского издания Bestcarweb, Toyota хочет вывести на рынок RAV4 в модификации GR Sport, к которой приложат руки специалисты Gazoo Racing — «придворного» тюнинг-ателье, созданного на базе профессионального гоночного коллектива компании. Напомним, что «ателье» работает в нескольких направлениях: автомобили серии GR Sport отличаются от стандартных версий легкими доработками. Чуть выше располагаются автомобили с шильдиком GR — они могут похвастаться уже комплексом технических доработок. Автомобили серии GRMN, доведенные специалистами Gazoo Racing, представляют собой уже настоящие спорткары с переработанной ходовой частью и силовыми установками.

«Заряженный» RAV4 относится к первой категории- GR Sport. Это означает, что кроссовер получит минимальный комплект доработок, который по большому счету будет касаться экстерьера и, возможно, немного улучшит его управляемость. Напомним, что актуальная версия оснащается 2,0-2,5-литровыми моторами, которые развивают 170-219 л.с.