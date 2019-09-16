Toyota RAV4 провалил лосиный тест

Речь идет об испытании, в котором имитируется попытка водителя избежать столкновения с неким внезапно появившимся препятствием. Для этого сначала делается резкий поворот рулевого колеса влево, а затем вправо

Как отметили в шведском издании Teknikens Varld, максимальной скоростью, при которой RAV4 прошел импровизированную полосу препятствий, было 68 км/ч. Это ниже минимально требуемого уровня — 70 км/ч. Любопытно, что планка установлена самим журналом, и нет никаких объяснений такого выбора.

В любом случае, отмечается, что во время выполнения маневра система ESP срабатывает не лучшим образом: она не стабилизирует автомобиль, а лишь мешает ему ехать. Корма пытается «обогнать» переднюю часть, в результате чего кроссовер чуть не разворачивает. При этом в пиковой точке машина отрывает два колеса от земли.