Автомобильный портал Motorpage
16 сен 2019

Toyota RAV4 провалил лосиный тест

Toyota RAV4 провалил лосиный тест

Речь идет об испытании, в котором имитируется попытка водителя избежать столкновения с неким внезапно появившимся препятствием. Для этого сначала делается резкий поворот рулевого колеса влево, а затем вправо

Как отметили в шведском издании Teknikens Varld, максимальной скоростью, при которой RAV4 прошел импровизированную полосу препятствий, было 68 км/ч. Это ниже минимально требуемого уровня — 70 км/ч. Любопытно, что планка установлена самим журналом, и нет никаких объяснений такого выбора.

В любом случае, отмечается, что во время выполнения маневра система ESP срабатывает не лучшим образом: она не стабилизирует автомобиль, а лишь мешает ему ехать. Корма пытается «обогнать» переднюю часть, в результате чего кроссовер чуть не разворачивает. При этом в пиковой точке машина отрывает два колеса от земли.

При написании новости использовалась информация:
Drom

Комментарии к новости

Последние новости

...
Toyota RAV4 2019

Названа дата выхода нового Toyota RAV4

22 августа 2019
Toyota RAV4

Тойота выпустила юбилейный RAV4

24 октября 2018
Toyota RAV4

Toyota представила новый RAV4

29 марта 2018
Toyota RAV4

Toyota показала кусочек нового RAV4

28 марта 2018
Toyota RAV4

Новая Toyota RAV4 будет похожа на концепт FT-AC

26 января 2018
Toyota RAV4

Toyota изменила комплектации RAV4 и вернула дизель

28 сентября 2017

 Новости Toyota RAV4

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Haval F7 - haval f7 2019 как инструмент достижения умиротворения и гармонии Тест драйв
16 сентября 2019

Haval F7
"Haval F7 как инструмент достижения умиротворения и гармонии"
Skoda Superb - почему обновленный skoda superb 2020 стал на голову выше дорестайлинговой версии
Тест драйв
13 сентября 2019

Skoda Superb
"Почему обновленный Skoda Superb стал на голову выше дорестайлинговой версии"
Lexus LC - lexus lc 500 2018 дьявольский дуализм
Тест драйв
11 сентября 2019

Lexus LC
"Lexus LC 500: Дьявольский дуализм"
BMW X7, Lexus LX, Land Rover Range Rover - сравнительный тест. если не мелочиться: в схватке за звание царя горы сошлись «технарь» bmw x7, брутальный lexus lx и «аристократ» range rover
Сравнительный тест
06 сентября 2019

BMW X7, Lexus LX, Land Rover Range Rover
"Если не мелочиться: в схватке за звание царя горы сошлись «технарь» BMW X7, брутальный Lexus LX и «аристократ» Range Rover"

Написано новостей:

2 4 2 2 8