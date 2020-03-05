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5 мар 2020

Toyota уходит в «Яндекс»

Toyota уходит в «Яндекс»
Автор фото: фирма-производитель

Каршеринговый сервис Яндекс. Драйв в очередной раз расширил свой автопарк. Теперь клиентам будет доступен и новый RAV4, правда, не всем

Всего в парке Яндекс.Драйв будет представлено 50 автомобилей в комплектации «Престиж. В ее оснащение входят. Оснащение включает водительское кресло с электрорегулировкой, «кожаный» интерьер, камеру заднего вида, передние и задние датчики парковки.  Что касается технического исполнения, то все автомобили оснащаются двухлитровым мотором, вариатором и полным приводом  с системой Dynamic Torque Vectoring.

Важно отметить, что прикоснуться к новинке смогут не все пользователи, так как кроссовер доступен лишь по фильтру «На каждый день+»  то есть для клиентов старше 26 лет с водительским стажем не менее шести лет.

При написании новости использовалась информация:
Toyota

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