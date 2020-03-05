Toyota уходит в «Яндекс»

Каршеринговый сервис Яндекс. Драйв в очередной раз расширил свой автопарк. Теперь клиентам будет доступен и новый RAV4, правда, не всем

Всего в парке Яндекс.Драйв будет представлено 50 автомобилей в комплектации «Престиж. В ее оснащение входят. Оснащение включает водительское кресло с электрорегулировкой, «кожаный» интерьер, камеру заднего вида, передние и задние датчики парковки. Что касается технического исполнения, то все автомобили оснащаются двухлитровым мотором, вариатором и полным приводом с системой Dynamic Torque Vectoring.

Важно отметить, что прикоснуться к новинке смогут не все пользователи, так как кроссовер доступен лишь по фильтру «На каждый день+» то есть для клиентов старше 26 лет с водительским стажем не менее шести лет.