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23 мар 2020

В Toyota назвали лучший Rav4

В Toyota назвали лучший Rav4
Автор фото: фирма-производитель

В 2019 году кроссовер пятого поколения стал самым популярным автомобилем сегмента SUV в мире. В России новая модель удерживает лидерство в сегменте уже на протяжении трех месяцев, в феврале достигнув доли рынка в 19,4% в своей категории

Любопытно, что большинство клиентов выбирают автомобиль с определенным набором технических параметров.  Так, 80,2%  процента от общих продаж приходятся на  RAV4 с полным приводом. Стоит отметить, в зависимости от комплектации RAV4 оснащается одной из двух систем – Dynamic Torque Control или Dynamic Torque Vectoring. Последняя отличается уникальными для класса муфтами на каждое заднее колесо. Это позволяет оптимально распределять крутящий момент.

Что касается двигателей, то новый кроссовер оснащается бензиновыми двигателями линейки Dynamic Force, объемом 2,0 и 2,5 литра и мощностью 149 и 199 л. с.  Если говорить о трансмиссиях, то здесь доступны три типа: механическая, инновационный вариатор с механической первой передачей и уникальная в сегменте восьмиступенчатая автоматическая. Любопытно, что выбор клиентов, в большинстве своем, останавливается на конфигурации базового мотора и вариатора.

При написании новости использовалась информация:
Toyota

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