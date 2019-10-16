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16 окт 2019

Новый Toyota Yaris. Секретом не является

Новый Toyota Yaris. Секретом не является
Автор фото: фирма-производитель

Одной из самых ожидаемых новинок Тойоты на приближающемся автосалоне в Токио является Toyota Yaris. Проивзодитель, как и Honda, хотел удержать в тайне облик автомобиля до последнего, но кто-то нарушил эти планы

Да, кто то слил в сеть фотографии нового "Яриса", на которых тот запечатлен во всей красе. Новый Ярис выполнен в совершенно ином дизайне. Автомобиль получил огромную переднюю решетку сложной формы, задние фонари растянулись вдоль всей кормы, а бока стали более рельефными. К слову, на снимках автомобиль запечатлен в двухцветном исполнении и, судя по всему, вся оптика стала светодиодной.

Техника также серьезно изменится. Toyota Yaris окажется первым автомобилем, построенным на платформе GA-B, которая стала самой компактной версией архитектуры TNGA. GA-B нацелена на повышение драйверских возможностей машины. Инженеры увеличили жесткость кузова. Поддерживается следующая архитектура подвески: стойки Макферсон спереди, полузависимая балка или многорычажка  — сзади. Пока нет точных сведений о силовых агрегатах. Ожидается, что для Яриса будут предложены 1,5-литровый атмосферный мотор и 1,2-литровый турбированный.

При написании новости использовалась информация:
Drom

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