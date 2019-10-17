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17 окт 2019

Представлена новая Toyota Yaris

Представлена новая Toyota Yaris
Автор фото: фирма-производитель

Новая, это не лукавство, а данность, так как в Yaris изменилось все от платформы до внешности

Как мы уже писали ранее Новый Ярис выполнен в совершенно ином дизайне. Автомобиль получил огромную переднюю решетку сложной формы, задние фонари растянулись вдоль всей кормы, а бока стали более рельефными.

Существенно изменилась и техника. Toyota Yaris  является первым автомобилем, построенным на платформе GA-B, которая стала самой компактной версией архитектуры TNGA. GA-B нацелена на повышение драйверских возможностей машины. Инженеры увеличили жесткость кузова. Поддерживается следующая архитектура подвески: стойки Макферсон спереди, полузависимая балка или многорычажка — сзади. Для Яриса будут доступны три варианта двигателей: новый 1,5-литровый M15A, уже знакомый 1,0-литровый 1KR-FE и гибридная установка. Моторы сочетается с 6-ступенчатой «механикой» или вариатором. Привод может быть передним или полным.

При написании новости использовалась информация:
Drom

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