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21 авг 2020

Представлено обновленное семейство Toyota Yaris

Представлено обновленное семейство Toyota Yaris
Автор фото: фирма-производитель

В мире существует целое множество «Ярисов», например, Yaris и Yaris Ativ XP150 для развивающихся стран Юго-Восточной Азии и Южной Америки, они вышли в свет в 2017 году и теперь подверглись изменению

В ходе модернизации слегка изменена внешность. Седан Yaris Ativ получил новые бамперы и светотехнику с иным наполнением. Светодиодные ходовые огни теперь встроены непосредственно в блок-фары. Головной свет может быть галогеновым или светодиодным (зависит от комплектации). Размеры автомобиля не изменились: длина Yaris Ativ составляет 4425 мм, колесная база — 1730 мм.

Моторчик прежний, но 1,2-литровый бензиновый 3NR-FKE был обновлен только в 2019 году, когда его мощность довели до 92 л.с., а также научили работать по циклу Аткинсона. ДВС работает в паре с вариатором. Средний расход — 4,3 л/100 км

При написании новости использовалась информация:
Drom

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