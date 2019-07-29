На базе кроссовера Toyota C-HR создан раллийный болид

Гоночная команда Cusco Racing представила раллийный болид на базе кроссовера Toyota C-HR. Сравнивать его с обычной моделью бессмысленно

О гражданском прошлом модели вам напомнит лишь ее внешний вид, который тоже подвергся изменениям: появился новый обвес и несколько декоративных накладок. Если начать рассматривать болид с технической точки зрения, то можно сразу понять – перед нами абсолютно иной автомобиль.

Взять хотя бы мотор. Не ищите здесь «турбо-трещеток» объемом 1.2 литра, раллийный автомобиль должен иметь суровое «сердце», и здесь в его роли выступает 2,0-литровым турбомотор TRD-8AR, который выдает около трехсот лошадиных сил. Любопытно, что для этой модели пришлось заново конструировать подвеску.