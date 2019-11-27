Начались продажи обновленного кроссовера Toyota C-HR

Компания Toyota объявила о старте российских продаж обновленного компактного кроссовера C-HR. Автомобиль слегка изменился внешне, однако, лишился "базовых" версий

Обновленный Toyota C-HR можно отличить благодаря радиаторной решетке с узором в виде пчелиных сот, измененным передним фарам и задним фонарям со светодиодными блоками, а также другим бамперам. Плюс ко всему стали доступны несколько новых оттенков кузова, контрастная крыша, а также двухцветные 17-дюймовые легкосплавные диски.

Что касается технической части, то автомобиль остался без начальной комплектации с механической коробкой передач. Теперь же кроссовер предлагается на рынке в двух комплектациях, каждой из которых соответствует своя комбинация двигателя, а также тип привода. В версии Hot модель оснащается атмосферным бензиновым 2-литровым двигателем и передним приводом. Комплектация Cool оборудуется турбированным бензиновым двигателем объемом 1,2 литра и полным приводом Dynamic Torque Control AWD, который конструктивно аналогичен полному приводу на Toyota RAV4 и Highlander. Все моторы сочетаются безальтернативно с вариатором.