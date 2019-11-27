Автомобильный портал Motorpage
27 ноя 2019

Начались продажи обновленного кроссовера Toyota C-HR

Начались продажи обновленного кроссовера Toyota C-HR
Автор фото: фирма-производитель

Компания Toyota объявила о старте российских продаж обновленного компактного кроссовера C-HR. Автомобиль слегка изменился внешне, однако, лишился "базовых" версий

Обновленный Toyota C-HR можно отличить благодаря радиаторной решетке с узором в виде пчелиных сот, измененным передним фарам и задним фонарям со светодиодными блоками, а также другим бамперам. Плюс ко всему стали доступны несколько новых оттенков кузова, контрастная крыша, а также двухцветные 17-дюймовые легкосплавные диски.

Что касается технической части, то автомобиль остался без начальной комплектации с механической коробкой передач. Теперь же кроссовер предлагается на рынке в двух комплектациях, каждой из которых соответствует своя комбинация двигателя, а также тип привода. В версии Hot модель оснащается атмосферным бензиновым 2-литровым двигателем и передним приводом. Комплектация Cool оборудуется турбированным бензиновым двигателем объемом 1,2 литра и полным приводом Dynamic Torque Control AWD, который конструктивно аналогичен полному приводу на Toyota RAV4 и Highlander. Все моторы сочетаются безальтернативно с вариатором.

При написании новости использовалась информация:
Toyota

Комментарии к новости

Последние новости

...
Toyota C-HR 2020

Toyota обновила модель C-HR

01 октября 2019
Toyota C-HR

На базе кроссовера Toyota C-HR создан раллийный болид

29 июля 2019
Toyota C-HR

Toyota C-HR стала электромобилем

16 апреля 2019
Toyota C-HR

Владельцам Toyota C-HR стоит опасаться собственных колес

27 ноября 2018
Toyota C-HR

Toyota привезла в Россию очень маленький кроссовер

02 июля 2018
Toyota C-HR

Toyota рассказала подробности о C-HR для России

04 июня 2018

 Новости Toyota C-HR

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Jaguar E-Pace - jaguar e-pace 2018 как личный фитнес-тренер Тест драйв
25 ноября 2019

Jaguar E-Pace
"Jaguar E-Pace как личный фитнес-тренер"
Fiat Doblo - fiat doblo 2015 карета или тыква?
Тест драйв
22 ноября 2019

Fiat Doblo
"Карета или тыква?"
Mercedes-Benz B-Class - можно ли признать mercedes-benz b-class 2019 истинным представителем своего бренда?
Тест драйв
20 ноября 2019

Mercedes-Benz B-Class
"Можно ли признать Mercedes-Benz B-Class истинным представителем своего бренда?"
Renault Kaptur, KIA Soul - сравнительный тест kia soul 2020 и renault kaptur 2016 заглянем под костюмчик: чем сильны renault kaptur и kia soul кроме внешности
Сравнительный тест
11 ноября 2019

Renault Kaptur, KIA Soul
"Заглянем под костюмчик: чем сильны Renault Kaptur и KIA Soul кроме внешности"

Написано новостей:

2 4 7 3 0