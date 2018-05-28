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28 май 2018

Названа дата появления в России Toyota CH-R

Названа дата появления в России Toyota CH-R
Автор фото: фирма-производитель

Компания Toyota сертифицировала в России свой самый маленький кроссовер C-HR еще в прошлом году, но его продажи начнутся только 1 июня.

На российском рынке кроссовер будет доступен с 1,2-литровым и 2-литровым бензиновыми двигателями мощностью 115 и 148 л.с. При этом старшая версия будет полноприводной, а вариант с 1,2-литровым мотором поставляться исключительно в переднеприводном варианте. Для более слабого двигателя предусмотрена механическая коробка передач, а вариант с 2-литровым двигателем будет доступен только с вариатором.

Также в компании назвали стартовую цену на кроссовер: она составит 1 299 000 рублей. В субкомпактном классе у Toyota C-HR не так уж и много конкурентов. В принципе, он всего один: Nissan Juke. Цены на эту модель начинаются с отметки в 1 194 000 рублей.

Серийная версия автомобиля была официально представлена весной 2016 года в рамках Международного автосалона в Женеве. В его основу легла новая глобальная модульная платформа компании Toyota New Global Architecture (TNGA), а его внешний вид выполнен практически в полном соответствии с дизайном одноименного концепт-кара.

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При написании новости использовалась информация:
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