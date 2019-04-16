Toyota C-HR стала электромобилем

Специально для Поднебесной, где бурно развивается рынок электрических машин, японцы разработали C-HR в модификации «электромобиль». Его прототипы представили на международном автосалоне в Шанхае

Дизайнерских различий между бензиновыми и электрическими версиями Toyota CH-R минимум. Последние выделяются лишь новым передним бампером — с более рельефной формой и уменьшенным по площади воздухозаборником. В салоне электрокроссоверов применена цифровая комбинация приборов и новый селектор переключения режимов трансмиссии.

Мощность двигателя и емкость батарей электрических C-HR не сообщаются. Не раскрывают и другие технические характеристики. Зато известно, что в Китае автомобиль пойдет в производство в течение нынешнего года. Со временем такую версию будут предлагать и за пределами КНР. К середине 2020 года Toyota Motor планирует сформировать глобальную линейку, минимум, из десяти электромобилей.