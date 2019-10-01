Toyota обновила модель C-HR

Компания Toyota представила обновленный компактный кроссовер C-HR 2020 модельного года. Автомобилю подтянули внешность, а заодно обновили моторную линейку

От дорестайлинговой модели кроссовер можно отличить благодаря радиаторной решетке с узором в виде пчелиных сот, измененным передним фарам и задним фонарям со светодиодными блоками, а также другим бамперам. Появилось и несколько новых ярких оттенков окраски.

Что касается силовых установок, то кроссовер обзавелся новым гибридом, который состоит из электромотора и двухлитрового бензинового мотора. Комбинированная система выдает 187 лошадиных сил. В компании отметили, что такой кроссовер отличается улучшенной управляемостью, так как он получил новые настройки электронного усилителя рулевого управления и модернизированную подвеску.