Автомобильный портал Motorpage
1 окт 2019

Toyota обновила модель C-HR

Toyota обновила модель C-HR
Автор фото: фирма-производитель

Компания Toyota представила обновленный компактный кроссовер C-HR 2020 модельного года. Автомобилю подтянули внешность, а заодно обновили моторную линейку

От дорестайлинговой модели кроссовер можно отличить благодаря радиаторной решетке с узором в виде пчелиных сот, измененным передним фарам и задним фонарям со светодиодными блоками, а также другим бамперам. Появилось и несколько новых ярких оттенков окраски.

Что касается силовых установок, то кроссовер обзавелся новым гибридом, который состоит из электромотора и двухлитрового бензинового мотора. Комбинированная система выдает 187 лошадиных сил. В компании отметили, что такой кроссовер отличается улучшенной управляемостью, так как он получил новые настройки электронного усилителя рулевого управления и модернизированную подвеску.

При написании новости использовалась информация:
РБК

Комментарии к новости

Последние новости

...
Toyota C-HR

На базе кроссовера Toyota C-HR создан раллийный болид

29 июля 2019
Toyota C-HR

Toyota C-HR стала электромобилем

16 апреля 2019
Toyota C-HR

Владельцам Toyota C-HR стоит опасаться собственных колес

27 ноября 2018
Toyota C-HR

Toyota привезла в Россию очень маленький кроссовер

02 июля 2018
Toyota C-HR

Toyota рассказала подробности о C-HR для России

04 июня 2018
Toyota C-HR

Названа дата появления в России Toyota CH-R

28 мая 2018

 Новости Toyota C-HR

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Changan CS35 Plus - changan cs35 plus 2019 вид спереди Тест драйв
01 октября 2019

Changan CS35 Plus
"Что общего у Changan CS35 Plus с боксером-профессионалом"
Nissan Qashqai - nissan qashqai 2018 гольфист
Тест драйв
27 сентября 2019

Nissan Qashqai
"Гольфист"
Volkswagen Polo Sedan - volkswagen polo sedan 2016 между прошлым и будущим
Тест драйв
24 сентября 2019

Volkswagen Polo Sedan
"Между прошлым и будущим"
BMW X7, Lexus LX, Land Rover Range Rover - сравнительный тест. если не мелочиться: в схватке за звание царя горы сошлись «технарь» bmw x7, брутальный lexus lx и «аристократ» range rover
Сравнительный тест
06 сентября 2019

BMW X7, Lexus LX, Land Rover Range Rover
"Если не мелочиться: в схватке за звание царя горы сошлись «технарь» BMW X7, брутальный Lexus LX и «аристократ» Range Rover"

Написано новостей:

2 4 3 3 0