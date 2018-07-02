Маленький кроссовер Toyota C-HR был сертифицирован в России еще в прошлом году, но в продажу поступил только сейчас. Японская компания раскрыла цены и комплектации этой модели для нашего рынка.

У нас кроссовер представлен исключительно с бензиновыми двигателями: 1,2-литровым турбированным мощностью 115 л.с. и 2-литровым атмосферным мощностью 148 л.с. Комплектаций для машины предусмотрено три: Ride, Hot и Cool.

В базовую версию Ride, которая доступна исключительно с 1,2-литровым двигателем и механической коробкой передач, входят две подушки безопасности, ABS, система стабилизации, штампованные 17-дюймовые колеса, мультируль, аудиосистема с 4 динамиками, кондиционер и электростеклоподъемники. Обойдется такая машина в 1 299 000 рублей.

Более дорогая версия Hot (1 670 000 рублей) доступна с 2-литровым двигателем и вариатором. Дополнительно здесь появляются легкосплавные колеса, противотуманные фары, мультимедийная система с 8-дюймовым экраном, обогрев передних сидений и зоны покоя стеклоочистителей, 2-зонный климат-контроль, 4,2-дюймовый экран бортового компьютера на приборной панели.

Топовая версия Cool единственная доступна с полным приводом. Она оснащена 1,2-литровым двигателем и вариатором. Оснащение здесь богатое: полностью светодиодная оптика, кожаный салон, бесключевой доступ в салон и запуск двигателя кнопкой, система мониторинга слепых зон, система выбора режимов работы управляющей электроники (Eco/Normal/Sport), ионизатор воздуха в салоне, система помощи при выезде с парковки задним ходом. Toyota C-HR Cool стоит 2 083 000 руб.

Кроме того, для кроссовера подготовлены три пакета стайлинга: Sport, SUV и Chrome. Они включают в себя накладки на кузов и аппликации со сноубордом, велосипедом или серфингом.