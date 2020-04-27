Представлен юбилейный Toyota Crown

Компания Toyota готовится к запуску на японском рынке обновленного Crown и его двух лимитированных версий, приуроченных к 65-летнему юбилею модели

Две юбилейные версии – RS Limited и RS Four Limited – выпустят ограниченным тиражом. В обоих исполнениях седан оснащен 18-дюймовыми колесными дисками, комбинированной отделкой салона и передними креслами с развитой боковой поддержкой в спортивном стиле. Также доступен подогрев передних сидений. В список оборудования включены система мониторинга слепых зон и автоматическое торможение при движении задним ходом.

Как и прежде, Toyota Crown приводит в движение базовый турбомотор объемом два литра, который выдает 245 лошадиных сил. В качестве альтернативы предложены две гибридные модификации – на базе атмосферного двигателя 2.5 (226 сил) либо 3,5-литрового агрегата (359 сил).