Toyota Crown и Mark X:будущее есть

Несмотря на то, что жизненный цикл Mark X подошёл к концу, а Crown не пользуется высоким спросом, у обеих моделей могут появиться новые версии, разработанные совместно с Mazda

По информации BestCarWeb, Mazda займется созданием не только платформы, но и нового рядного 6-цилиндрового бензинового мотора. Более того, упоминается даже дизельный ДВС.

Пока все это звучит несколько странно, поскольку у самой Мазды нет ни такой платформы, ни подобных двигателей. Возможно, именно тот факт, что обе компании не смогут выпускать заднеприводные седаны в объемах, достаточных для окупаемости проекта, и объединил эти марки.

Инсайдеры не называют ни сроков, ни технических деталей. Интересно, что Toyota и Mazda уже сотрудничали ранее. К примеру, продающаяся в США Toyota Yaris является копией Mazda 2, а в 2017 году компании создали совместное предприятие, после чего 5% акций Мазды отошли Тойоте, в то время как сама Mazda получила скромную долю в 0,25%.