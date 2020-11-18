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18 ноя 2020

Toyota Crown перестанет быть седаном

Toyota Crown перестанет быть седаном

Toyota Motor сменит парадигму легендарной модели Crown: вместо среднеразмерного заднеприводного седана со следующего поколения под этим именем будут выпускать среднеразмерный кроссовер — такую информацию со ссылкой на свои источники в концерне сообщило японское издание Chunichi Shimbun

Принципиальная смена формата связана с трендом на рынке — спрос на седаны падает, а на кроссоверы, наоборот, возрастает. Crown-кроссовер появится в 2022 году, его станут продавать не только в Японии, но также в Северной Америке и Китае. Более того, с 2023-го выпуск модели организуют в Северной Америке. Другой информации о грядущей новинке пока нет.

Crown S220 построен на заднеприводной версии модульной платформы TNGA. Модернизированную модификацию модели Toyota представила в начале ноября. Она получила улучшенную медиасистему и расширенный комплекс превентивной безопасности. Седан доступен с 2,0-литровым турбомотором 8AR-FTS (245 л.с.), а также в двух гибридных версиях: с установкой на базе 2,5-литрового «атмосферника» A25A-FXS (226 л.с. с учетом отдачи электромотора) и с 3,5-литровым V6 8GR-FXS (359 л.с. с учетом отдачи электромотора). Привод — задний или полный.

При написании новости использовалась информация:
Drom

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