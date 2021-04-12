Toyota Crown станет кроссовером

Слухи о том, что японский концерн собирается подарить имя легендарного седана автомобилю с совершенно иным типом кузова, курсировали еще с прошлой осени, однако, теперь мы имеем официальное подтверждение

На автосалоне в Шанхае Toyota представит новинку - Crown Kluger. Стоп, разве под наименованием Kluger не продается небезызвестный нам Highlander? Да, все верно Kluger – это обозначение для японского рынка. В то же время, Crown Kluger будет предназначаться исключительно для китайского рынка, и, да, под этим именем будет скрываться модификация текущего поколения Highlander. Фактически разница заключается лишь в появлении фирменной эмблемы в виде короны. Спортивный обвес, который можно заметить на фотографии, уже известен нам по кроссоверам для рынка США.

Интересно совсем другое - в начале марта Toyota запатентовала в России Highlander в том самом спортивном обвесе XSE. Если взглянуть на патентные изображения, то можно заметить, что то на решетке радиатора установлена эмблема трапециевидной формы, которая один в один повторяет знаменитый венец Crown. Вполне возможно, что Crown Kluger мы увидим и на нашем рынке.