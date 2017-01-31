Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии опубликовало на своем официальном сайте Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на японский компактный кроссовер C-HR.

Как указывается в документе, японский автопроизводитель подтвердил, что кроссовер C-HR соответствует всем требованиям Технического регламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств». Таким образом, Toyota может беспрепятственно осуществлять его реализацию на территории всех стран-участников ТС. В пресс-службе самой компании подтвердили эту информацию. Однако, пока компания не анонсировала выход этой модели ни на российский рынок, ни на рынок какой-либо из стран Таможенного союза.

Согласно ОТТС, автомобиль прошел сертификацию с двумя бензиновыми силовыми агрегатами. Первый – это 1,2-литровый двигатель мощностью 115 л.с. (185 Нм) с системой непосредственного впрыска, который также используется в конструкции обновленной версии хэтчбека Auris. Второй мотор с системой распределенного впрыска обладает рабочим объемом 2,0 литра и отдачей в 148 л.с. (189 Нм).

Младший двигатель поставляется в комплекте как с шестиступенчатой механической КПП, так и с вариатором. Двухлитровый мотор может работать в паре исключительно с бесступенчатой трансмиссией.

Стоит отметить, что в состав глобальной моторной гаммы кроссовера входит еще и гибридная силовая установка совокупной мощностью 122 л.с. от хэтчбека Prius, которая состоит из четырехцилиндрового «атмосферника» и электромотора.

Напомним, что серийная версия автомобиля была официально представлена еще весной прошлого года в рамках Международного автосалона в Женеве. В его основу легла новая глобальная модульная платформа компании Toyota New Global Architecture (TNGA), а его внешний вид выполнен практически в полном соответствии с дизайном одноименного концепт-кара.